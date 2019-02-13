Fenerbahçe'nin ligdeki durumu sebebiyle taraftarların a

Bir de penaltı kaçırdığımızı düşünürsek

UEFA Avrupa Ligi'nde1-0 mağlup olan Zenit'te golcü oyuncu, maçın ardından açıklamalar yaptı.Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansına değinen Dzyuba, "Türk taraftarların baskısına hazırdık. Bu stadyumda ilk kez oynamadık.cı çektikleri çok açık ve bu durum, Fenerbahçe için artı oldu. İlk yarıda oyuncular çok koştu ancak ikinci devre yoruldular ve topu daha iyi kontrol etmeye başladık" dedi.Dzyuba sözlerini "Onlar iyi oynadıkları zamanı iyi kullandı ama biz kullanamadık. Ancak1-0 bizim için iyi bir sonuç" ifadeleriyle tamamladı.