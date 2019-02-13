UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Zenit'te golcü oyuncu Artem Dzyuba, maçın ardından açıklamalar yaptı.
"FENERBAHÇE İÇİN ARTI OLDU"
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansına değinen Dzyuba, "Türk taraftarların baskısına hazırdık. Bu stadyumda ilk kez oynamadık. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu sebebiyle taraftarların acı çektikleri çok açık ve bu durum, Fenerbahçe için artı oldu. İlk yarıda oyuncular çok koştu ancak ikinci devre yoruldular ve topu daha iyi kontrol etmeye başladık" dedi.
Dzyuba sözlerini "Onlar iyi oynadıkları zamanı iyi kullandı ama biz kullanamadık. Ancak Bir de penaltı kaçırdığımızı düşünürsek 1-0 bizim için iyi bir sonuç" ifadeleriyle tamamladı.
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"FENERBAHÇE İÇİN ARTI OLDU"
Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki performansına değinen Dzyuba, "Türk taraftarların baskısına hazırdık. Bu stadyumda ilk kez oynamadık. Fenerbahçe'nin ligdeki durumu sebebiyle taraftarların acı çektikleri çok açık ve bu durum, Fenerbahçe için artı oldu. İlk yarıda oyuncular çok koştu ancak ikinci devre yoruldular ve topu daha iyi kontrol etmeye başladık" dedi.
Dzyuba sözlerini "Onlar iyi oynadıkları zamanı iyi kullandı ama biz kullanamadık. Ancak Bir de penaltı kaçırdığımızı düşünürsek 1-0 bizim için iyi bir sonuç" ifadeleriyle tamamladı.
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