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Zenit'e UEFA'da büyük sürpriz!

Zenit, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Minsk'e 4-0 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Zenit'e UEFA'da büyük sürpriz!
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09 Ağustos 2018 21:47
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Belarus temsilcisi Dinamo Minsk, evinde ağırladığı Zenit'i 4-0 mağlup etti.

Dinamo Stadı'nda oynanan mücadelede Dinamo Minsk'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 67. dakikalarda Nikolic, 32. dakikada Khvashchinskiy ile 41. dakikada Galovic'ten geldi.

Zenit, 16 Ağustos'ta mucizeyi gerçekleştirmek için evinde Dinamo Minsk'i konuk edecek.



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