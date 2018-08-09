UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. Belarus temsilcisi Dinamo Minsk, evinde ağırladığı Zenit'i 4-0 mağlup etti.
Dinamo Stadı'nda oynanan mücadelede Dinamo Minsk'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 67. dakikalarda Nikolic, 32. dakikada Khvashchinskiy ile 41. dakikada Galovic'ten geldi.
Zenit, 16 Ağustos'ta mucizeyi gerçekleştirmek için evinde Dinamo Minsk'i konuk edecek.
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Dinamo Stadı'nda oynanan mücadelede Dinamo Minsk'e galibiyeti getiren goller, 12. ve 67. dakikalarda Nikolic, 32. dakikada Khvashchinskiy ile 41. dakikada Galovic'ten geldi.
Zenit, 16 Ağustos'ta mucizeyi gerçekleştirmek için evinde Dinamo Minsk'i konuk edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın