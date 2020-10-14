Zenit'e iki maçtan hükmen mağlubiyet!

THY EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, 8 oyuncusu ile birlikte 4 antrenöründe koronavirüs tespit edilen Zenit St. Petersburg'un çıkamadığı Baskonia ve Valencia maçlarında hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.



THY EuroLeague'den yapılan açıklama şöyle:



"EuroLeague Basketbol Disiplin Komitesi, Zenit St. Petersburg'u 13 Ekim'de oynaması gereken 3. haftadaki Baskonia ve 15 Ekim'de oynaması gereken 4. haftadaki Valencia maçlarında 20-0 hükmen mağlup ilan etmiştir.



Disiplin Komitesi, bu kararını koronavirüs nedeniyle ilan edilen 2020-21 EuroLeague Basketbol Özel Kuralları çerçevesinde vermiştir. Zenit St. Petersburg, koronavirüs testleri pozitif çıktığı için esame listesine 8 oyuncu yazamayacağını deklare etmiştir."



