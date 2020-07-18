Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı

Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti.

Haber; AA
Zenit, Vitaly Fridzon'u kadrosuna kattı
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18 Temmuz 2020 15:42
Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, şutör oyun kurucu Vitaly Fridzon'u transfer etti. 

Rus temsilcisinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

İki yıldır Lokomotiv Kuban forması giyen Fridzon, geçen sezon ligdeki 12 maçta 7,8 sayı, 1,4 ribaunt, Avrupa kulvarında ise 5 karşılaşmada 4,6 sayı, 2,8 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı. 

2013-2018 yıllarında CSKA Moskova kadrosunda yer alan Fridzon, 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.



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