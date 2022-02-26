Zenit, Ukraynalı yıldızını gönderdi!

Rusya'nın önde gelen kulübü Zenit'te forma giyen Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna'ya yapılan saldırıların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ukraynalı savunmacı, "Savaşa hayır" dedi.



Russian Football News'in haberine göre; Zenit Kulübü, 32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini bu paylaşım ardından feshetme kararı aldı. Buna karşın Rus ekibi henüz resmi bir açıklama yapmadı.



FIFA'NIN KARARI MERAK KONUSU



Zenit'in Yaroslav Rakitskiy'nin sözleşmesini resmen feshetmesi halinde FIFA'nın alacağı karar ise henüz bilinmiyor. Rus basının bu haberi sonrasında futbolseverler de harekete geçti.



ZENIT PROTESTO EDİLİYOR



İçlerinde Rus futbolseverlerin de yer aldığı sosyal medya kullanıcıları, Zenit'in bu kararı almaması gerektiğini belirtti. Yaroslav Rakitskiy'nin Rus ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.



MİLLİ TAKIMI BIRAKTI



Öte yandan Yaroslav Rakitskiy, Ukrayna Milli Takımı'nın formasını son olarak 2018'de giydi. 32 yaşındaki oyuncunun Rusya temsilcisine transferi sonrasında Ukrayna Milli Takımı idarecileri bir daha Rakitskiy'i kadroya davet etmedi.



TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİYDİ



Ukrayna ile Rusya arasındaki kriz nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesi gündemde olan 32 yaşındaki stoper bu sezon Zenit formasını 23 kez giydi. Tecrübeli futbolcu 2 kez gol sevinci yaşadı. Yaroslav Rakitskiy takım arkadaşlarına ise 6 asist yaptı.





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