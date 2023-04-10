Zenit'ten dostluk turnuvası ve Fenerbahçe kararı

Zenit, yaz aylarında bir dostluk turnuvası yapmayı planlıyor.



Rus basınında yer alan habere göre, Zenit'in dostluk turnuvası için davet edeceği takımların Fenerbahçe ve Kızılyıldız olduğu belirtildi.



Turnuvada ayrıca bir Rus ekibinin daha yer almasının planlandığı aktarıldı.



Zenit'in, turnuvanın taslağını hazırladığı ve tüm katılımcılar ile anlaşma sağlamaya çalıştığı ifade edildi. Turnuvanın tarihiinin ise haziran sonu veya temmuz ayı başı olacağı kaydedildi.



Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde de Zenit ile hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 2-2 sona ermişti.





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