Zenit maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes

Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 275 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 183 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 129 blok ile Chris Singleton 19. sırada bulunuyor.

Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 474 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında yedinci sırada yer alıyor.

Dunston ayrıca, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1160 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 11. oyuncusu... Aynı sıralamada Chris Singleton 978 ribaunt ile 21., Adrien Moerman da 975 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.

Chris Singleton, Euroleague'de bugüne kadar 209 maçta üst üste forma giyerken, bu alanda Euroleague tarihinde tüm oyuncular arasında birinciliği Nikos Zisis ile paylaşıyor. Başarılı oyuncumuz Zenit St Petersburg maçında forma giymesi halinde 210. maçına ulaşarak bu alanda zirvenin tek sahibi olacak.

Shane Larkin, görev yaptığı son sekiz karşılaşmanın yedisinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı.

Vasilije Micic, forma giydiği son 14 karşılaşmanın 13'ünde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Micic ayrıca kullandığı son 14 serbest atışı da sayıya çevirdi.

Chris Singleton, görev yaptığı son altı karşılaşmanın beşinde sahadan en az bir top çalma yaparak ayrıldı.

Adrien Moerman, forma giydiği son altı karşılaşmanın beşinde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Moerman ayrıca son altı karşılaşmasını en az beş ribaunt alarak tamamladı.

Elijah Bryant, forma giydiği son 11 maçın 10'unda sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı.

James Anderson, dört iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.

Shane Larkin, üç kez üç sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. üç sayılık isabetine ulaşacak.

Takım kaptanımız Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.

İlk yedi haftanın ardından Shane Larkin maç başına 16,14 verimlilik puanı ortalaması ile bu kategoride dokuzuncu durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 4,43 asist ile bu kategoride beşinci sırada yer alıyor. Başarılı oyuncumuz % 93,94 ortalama ile ligdeki en iyi serbest atış yüzdesine sahip.

Vasilije Micic, yedinci haftanın ardından maç başına 18,60 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 3,40 üç sayılık isabeti ile bu kategoride lider durumda bulunuyor. Başarılı oyuncumuz % 50,0'lik üç sayı isabeti ile bu kategoride ise beşinci sırada yer alıyor.