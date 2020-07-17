Zenit, K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, Zalgiris forması giyen ABD'li şutör K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA
Zenit, K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı
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17 Temmuz 2020 15:09
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, Zalgiris forması giyen ABD'li şutör K.C. Rivers'ı kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 33 yaşındaki K.C. Rivers ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kariyerinde, Real Betis, Kızılyıldız, Panathinaikos, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen K.C. Rivers, geçen sezon Zalgiris formasıyla çıktığı 18 THY Avrupa Ligi karşılaşmasında 9,3 sayı ortalaması yakalamıştı.



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