Zenit, Galatasaray'dan Alex Poythress'i transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Zenit, Galatasaray'dan Alex Poythress'i transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2020 14:40
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta forması giyen ABD'li pota altı oyuncusu Alex Poythress'i kadrosuna kattı.

Zenit Kulübü, 26 yaşındaki Poythress ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, Indiana Pacers ve Atlanta Hawks formaları giyen 2,06 metre boyundaki Poythress, Çin'in Jilin Northeast Tigers takımında oynadıktan sonra geçen sezon Galatasaray Doğa Sigorta'ya transfer olmuştu.

Sarı-kırmızılı formayla ING Basketbol Süper Lig'de 12,3 sayı, 5,9 ribaunt ortalamaları yakalayan Poythress, ULEB Avrupa Kupası'nda ise maç başına 13,6 sayı, 7,1 ribauntla oynamıştı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için