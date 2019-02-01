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Zenit, Boca Juniors'un yıldızını kadrosuna kattı

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Zenit, son olarak Boca Juniors'tan Wilmar Barrios'u kadrosuna dahil etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zenit, Boca Juniors'un yıldızını kadrosuna kattı
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01 Şubat 2019 10:43
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Zenit, transfere hız kesmeden devam ediyor.

Ara transfer döneminin 23 Ocak'ta başlayıp 22 Şubat'ta bittiği Rusya Premier Lig'in zirvesindeki Zenit'te transfer hareketliliği yaşanıyor.

Shakhtar Donetsk'ten Yaroslav Rakytskyi'yi kadrosuna kattıp, futbolcusu Leandro Paredes'i ise Paris Saint-Germain'e (PSG) gönderen Zenit, son olarak Boca Juniors'un 25 yaşındaki önliberosu Wilmar Barrios'u kadrosuna kattı.

Wilmar Barrios geçen sezon Arjantin takımlarından Boca Juniors forması altında 35 maçta formasını terletip, 1 de gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca Kolombiyalı Barrios, takımının Libertadores Kupası'nda finale kadar çıkmasına önemli katkıda bulunmuştu. 

Öte yandan Zenit'in kasasından bu transfer için 15 milyon Euro bonservis bedeli çıkacağı belirtildi.



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