Zeljko Obradovic'e ilk teklif Bologna'dan!

İtalyan basketbolunun efsane kulüplerinden Segafredo Virtus Bologna, Fenerbahçe Beko'dan ayrılan Zeljko Obradovic'e teklif götürmeye hazırlanıyor.



La Repubblica'da yer alan habere göre; EuroCup'taki 7-0'lık tarihi başlangıca rağmen İtalya Ligi'nde 9 maçta 4 mağlubiyet alan Bologna, koç Aleksandar Djordjevic ile yolları ayırdı. Kadrosunda Milos Teodosic, Marco Belinelli, Stefan Markovic gibi yıldızlar bulunan Bologna, Avrupa basketbolunun efsane ismi Zeljko Obradovic ile görüşme kararı aldı.



Bu yaz Fenerbahçe'den ayrılan Zeljko Obradovic'i liste başı yapan İtalyan kulübü, Belgrad'a giderek bir görüşme yapacak. Sırp efsaneyi ikna etmek için bir müddet çabalama kararı alan Bologna, alternatiflerini de belirledi. Bologna, Obradovic ile el sıkışamazsa rotasını Sergio Scariolo ve Luca Banchi'ye çevirecek.



Obradovic, koçluk kariyerine Partizan'da başlayan ve Badalona, Real Madrid, Benetton ve Panathinaikos'u çalıştırdıktan sonra 2013'te Fenerbahçe'nin başına geldi ve 2020'de ayrılana kadar EuroLeague kupası başta olmak üzere birçok kupa kazandırdı.



