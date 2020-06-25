Fenerbahçe Beko'nun 3 yıllık yeni kontrat teklifini ailesiyle görüştükten sonra kabul etmeyen Zeljko Obradovic, bir yıl dinlendikten sonra Barcelona'nın başına geçebileceği öne sürüldü.



Barcelona ilgilisi



Çocuklarının yaşadığı şehir olan Barcelona'nın Obradovic'e ilgili geçtiğimiz yıl sık sık gündeme getirilmişti. Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Barcelona'da evi ve restaurantı da bulunan Obradovic'in bir yıl dinlenmenin ardından bu seçeneği değerlendirmek istemesi, farklı bir gelişme durumunda ise Euroleague'in zirveye oynayacak tüm takımlarından istediği kontratı alabileceği gerçeğinin de Obradovic'in 3 yıllık kontrata soğuk bakmasını sağladı.



Partizan'dan teklif



Zeljko Obradovic'in aldığı ayrılık kararının ardından teklifler de gündeme çıkmayı başladı. İlk Euroleague şampiyonluğu yaşadığı ve taraftarı olduğu Partizan kulübünün kendisini davet ettiği, antrenör olmasa bile danışman olarak kulüp bünyesinde yer alması teklifinde bulunduğu belirtildi.



