Zeljko Obradovic: 'Takım çok iyi reaksiyon verdi'

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü, Zalgiris Kaunas maçının ardından konuştu.Obradovic, yaptığı maç değerlendirmesinde şunları söyledi:"Kötü başladık. Savunmada hiç agresif oynamadık. Hücumda da kötü kararlar aldık. Maçın bu kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra takım çok iyi reaksiyon verdi.Oyuncuları tebrik ediyorum. Agresif basketbol oynayan takıma karşı çok önemli galibiyet. Burada Zalgiris'e karşı oynamak zordur. Önümüzde zorlu bir periyot var. Bütün oyuncuların katkıda bulunmaları gerekiyor"