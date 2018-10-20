  •  
    G.Saray için ilginç tespit! ''Sadece 12-15 dakika...''
  •  
    Terim'den Uluslar Ligi ve fikstür için açıklama!
  •  
    Vitor Pereira'ya Çin'de ağır ceza! Kahroldu...
  •  
    Beşiktaş ve G.Saray'a flaş transfer yanıtı geldi
  •  
    Bu fotoğrafa iyi bakın! FM19 da işaretini verdi

Zeljko Obradovic: "Takım çok iyi reaksiyon verdi"

THY Euroleague'in 3. haftasında Zalgiris Kaunas'ı 82-75 mağlup eden Fenerbahçe'de başantrenör Obradovic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Zeljko Obradovic: 'Takım çok iyi reaksiyon verdi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2018 00:43
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Zeljko Obradovic, Zalgiris Kaunas maçının ardından konuştu.

Obradovic, yaptığı maç değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kötü başladık. Savunmada hiç agresif oynamadık. Hücumda da kötü kararlar aldık. Maçın bu kısmına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ondan sonra takım çok iyi reaksiyon verdi.

"BURADA OYNAMAK ZORDUR"

Oyuncuları tebrik ediyorum. Agresif basketbol oynayan takıma karşı çok önemli galibiyet. Burada Zalgiris'e karşı oynamak zordur. Önümüzde zorlu bir periyot var. Bütün oyuncuların katkıda bulunmaları gerekiyor"

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için