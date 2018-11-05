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Zeljko Obradovic: ''Önemli bir zaferdi''

Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, uzatmada yendikleri Anadolu Efes maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Zeljko Obradovic: ''Önemli bir zaferdi''
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05 Kasım 2018 22:38
Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes galibiyetinin ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

Çok zor bir maç olduğunu belirten Obradovic, şu sözleri kullandı;

''EFES'E KARŞI DURGUN OLAMAZSIN''

''Özellikle uzatma bölümüne gittiğinde ne kadar zor bir maç olduğunu anladık. Biraz yavaş oynadık ama savunmada savaşmaya devam ettik. Bazı dakikalar bizim için çok iyi geçmedi. Bu seviyede Efes gibi rakiplere karşı hücumda bu kadar durgun olamazsın. Sıkı bir maçtı ve kazananı uzatmalar belirledi. Önemli bir zafer elde ettik.''

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