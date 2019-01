Zeljko Obradovic: 'İyi bir takımı yendik'

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 90-75 yenerek liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü, iyi bir ekibe karşı kazandıklarını söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Obradovic, Olympiakos'a karşı oynamanın her zaman özel olduğunu belirterek, "Onların maçında savunma her zaman çok önemlidir. Her zaman ekstra konsantrasyonla oynamanız gerekir. Takım olarak bunu gösterdik. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Agresif savunmamız bize güzel şeyler getirdi. Oyuncularıma bu güzel maç için teşekkür ediyorum. İyi bir takımı yendik." ifadelerini kullandı.Erick Green'in performansının sorulması üzerine Sırp antrenör, "Bu akşam şutları etkiliydi ve agresif oynadı. İsimlerden çok fazla bahsetmeyi sevmem ama Ali Muhammed de 10 asist yaptı ve savaştı. Sahaya çıkan tüm oyuncular katkıda bulundu. Vesely'nin de sakatlığı vardı ama takıma yardım etmek için sahaya çıktı. Ona da teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.