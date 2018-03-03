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Zeljko Obradovic: ''İlk çeyrekte inanılmazdık!''

Turkish Airlines EuroLeague'in 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid'i 83-86 mağlup etti. Başantrenör Zeljko Obradovic, maç sonrası kulüp televizyona konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Zeljko Obradovic: ''İlk çeyrekte inanılmazdık!''
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03 Mart 2018 11:26
THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'i 86-83 yendi.

Maçın ardından Fb Tv'ye konuşan Başantrenör Zeljko Obradovic:

ONLARIN BİR İŞİ VAR, SADECE BASKETBOL!

"İlk çeyrekte inanılmaz oynadık. Sonrasında ise ikinci çeyrekte kötüydük. Oyuncuların bir işi var ve bu sadece basketbol. Başka bir şey düşünmemeliler. İkinci yarı daha agresiftik, bu da başarı için önemli. Oyuncuları tebrik ediyorum. Desteklemeye gelen herkese de teşekkür ediyoruz" dedi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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