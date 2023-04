Zeljko Obradovic, EuroLeague'e yine damga vurdu

Uzun yıllar Fenerbahçe Beko'nun koçluğunu yapan ve adeta taraftarın sevgilisi haline gelen Zeljko Obradovic, yeni takımı Partizan ile harikalar yaratıyor. Sırp çalıştırıcı, Euroleague'de gösterdiği başarı ile tüm dikkatleri üzerine çekerken 13 yıl sonra bir ilki başardı.



TARAFTAR REKORU KIRILDI



Partizan'ın Olympiakos ile karşılaştığı maçta takımlarına destek olmak için tribünleri dolduran taraftarlar muhteşem bir desteğe imza attı. Partizan-Olympiakos maçını tam 20 bin 3 taraftar salondan takip etti ve EuroLeague'de sezon rekoru kırıldı.



Taraftarlar hakkında konuşan Zeljko Obradovic, "Bu atmosferi hayatım boyunca hatırlayacağım. Sadece ben değil, oyuncular da öyle. İnanılmaz. Kaç kişi beni bilet için aradı. Bu sadece Olympiakos maçı için de değil, Barcelona, Real Madrid, Cedevita Olimpia maçlarında da geçerli. Gurur duyuyoruz" açıklamasını yaptı.



BAŞKAN TEŞEKKÜR ETMİŞTİ



Partizan'ın başkanı Ostoja Mijailovic, kulübün televizyon kanalına yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'e teşekkür etti. Mijailovic, "EuroLeague'de her galibiyet 37.500 Euro getiriyor. Maçtan sonra Zeljko'yu her aradığımda onunla biraz şakalaşıyoruz ve bu parayı kazandığı için ona teşekkür ediyorum, sonra da onu maç için tebrik ediyorum. Çünkü oyunculara zamanında ödeme yapabilmek için para toplamak çok önemli. Her şeyden önce, oyuncular finansal anlamda kendileri için doğru bir takımda oynamanın rahatlığına kavuşuyorlar. Günün sonunda her şey paraya bağlı. Kulüp zamanında ödeme yapmadıysa antrenör oyuncudan elinden gelenin en iyisini yapmasını isteyemez" dedi.



BU SEZON HARİKALAR YARATIYOR



Fenerbahçe ile üst üste kazandığı başarıların ardından kariyerine Partizan'da devam Zeljko Obradovic sezona istediği gibi başlayamasa da 2023 yılında EuroLeague'e adeta damgasını vuruyor. Sezona üst üste aldığı mağlubiyetlerle istediği başlangıcı yağamayan Partizan 2023 yılında adeta yeni bir kimliğe büründü.



PLAY-OFF BİLETİNİ ALDI



Turkish Airlines EuroLeague'in 33. hafta maçında Obradovic yönetimindeki Partizan, AS Monaco ile karşı karşıya geldi. Son bölümü çok büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada konuk ekip Partizan, Zach LeDay ve Kevin Punter ikilisiyle ayakta kaldı ve sahadan 88-84 galip ayrıldı.



Sırp temsilcisinin kaptanı Kevin Punter, kritik maçın bitimine son 17 saniye kala attığı üçlükle maçı kopardı.



13 YIL SONRA BİR İLK



Alınan bu sonuçla 33 maçta 19 galibiyet alan Sırp temsilci, bitime 1 hafta kala play-off biletini aldı. Zeljko Obradovic önderliğindeki Partizan, 13 sene sonra Euroleague'de play-offlara kalmayı garantiledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ