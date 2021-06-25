Zeki Yavru, Giresunspor'a imza attı

Yeni Malatyaspor'da top koşturan Zeki Yavru, Süper Lig'in yeni ekibi Girensunspor'a gitti

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Zeki Yavru, Giresunspor'a imza attı
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25 Haziran 2021 13:57
Yeni Malatyaspor'da top koşturan Zeki Yavru Süper Lig'in yeni ekibi Girensunspor ile anlaştı

Trabzon doğumlu olan Zeki Yavru'nun Karadeniz ekibiyle 2 yıllık mukavele yaptı. Sarı kırmızılı formayla geride kalan sezonda 32 maçta forma giyen Yavru, Yeni Malatyaspor'a Denizlispor'dan transfer olmuştu.

Görev aldığı maçlarda çalışkanlığı ve oyun içindeki hırsıyla takımını ateşleyen oyuncu rolü olan tecrübeli sağ bek Yeni Malatyaspor formasıyla 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.


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