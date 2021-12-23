Zeki Murat Göle'nin tarihi kabusu

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Zeki Murat Göle, sarı-lacivertli takımla, ikinci kez 9 kişilik bir rakibe karşı kazanamadı.

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Zeki Murat Göle'nin tarihi kabusu
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23 Aralık 2021 08:32
Fenerbahçe'de geçici olarak göreve getirilen Zeki Murat Göle, 9 kişilik rakiplere karşı kazanamıyor.

Antrenörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin başında 3. maçına çıkan Zeki Murat Göle yine kazanamadı. Üstelik 9 kişilik rakiplere karşı kazanamadı.

Dün akşam 9 kişilik Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Göle yönetimindeki Fenerbahçe, 14 Mart 2020'de de Konyaspor deplasmanında rakip 9 kişi kalmasına rağmen 1-0 kaybetmişti.

Zeki Murat Göle, 7 Mart 2020'de de Denizlispor'la 2-2 berabere kalmıştı.




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