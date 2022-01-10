Zeki Murat Göle'nin Adana Demirspor planı

Fenerbahçe'de gözler Adana Demirspor maçına çevrildi. Ligin ikinci yarısını sahasında, Güney ekibi karşısında açacak sarı-lacivertlilerde antrenör Zeki Murat Göle de planlarını hazırladı.



Şu anda teknik direktör arayan ve geçiş sürecinde olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrıldığı 20 Aralık 2021 tarihinden beri takımı yöneten Göle, hem taktiksel olarak hem de oyun dizilişi olarak ciddi çalışmalar yaptı.



Adana Demirspor maçı öncesi de hafta boyunca hazırlıklarını ve planlarını düzenleyen 42 yaşındaki çalıştırıcı, oyunculara da bunları detaylıca aktardı. Pereira sonrası dizilişi ve kadro yapısını değiştiren Zeki Murat Göle, topa daha çok sahip olan bir ilk 11'e önem veriyor.



Topu iyi kullanan, yetenekli yıldızlardan bir ilk 11 kuran genç antrenör, özellikle pas oyununa dikkat ediyor. Daha hızlı ve etkili bir pas oyunu kurgulamak isteyen Zeki Murat Göle, bugünkü maçta da bunu takımda görmeyi amaçlıyor.



Hızlı geçiş hücumlarıyla rakibin boşluklarını bulmak, fırsatları değerlendirmek ve hızlı oyunla rakibi yormak isteyen antrenör Göle, 3 puana bu şekilde uzanmayı hedefliyor.



Neşeli geçti



Göle idaresinde takımın neşeli idmanlar yapması ve her antrenmanda keyifli çalışmalar gerçekleştirilmesi gözlerden kaçmadı. Zeki Murat Göle, geçiş sürecini en verimli şekilde geçirmeye çalıştı.



