Zeki Murat Göle: "Fenerbahçe kalitesinde değildik"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Afjet Afyonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
Zeki Murat Göle: 'Fenerbahçe kalitesinde değildik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Aralık 2021 00:11
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Oyunlarının Fenerbahçe kalitesinde olmadığını kaydeden Göle, "Afyonspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Çıkış yakalamışlardı, devam ettirdiler. İyi başlayamadığımız bir ilk yarı oldu. Önde planladığımız baskıyı, karşılamayı doğru şekilde yapamadık. Beraber oynamamış oyunculardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Defansif anlamda da sıkıntılı geçti. Pozisyon da verdik. Bizim de pozisyonumuz vardı, değerlendiremediğimiz. Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık. Maç uzatmaya gitti. Rakibin yorulmasıyla, birçok oyuncuya kramp girdi zaten. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe'nin oyununu değiştirmeye çalıştıklarını söyleyen 42 yaşındaki teknik sorumlu, "Daha önceden bir geçiş oyunu oynuyorduk. Oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz son periyotta. Kolay olmuyor. Bazı şeyler oturuyor, bazı şeyler oturmuyor. İlerleyen zamanlarda bunlar çözülecek." ifadelerini kullandı.

Camiaya birlik mesajı veren Zeki Murat Göle, "Şu an birlik olma zamanı Fenerbahçe için, hem oyuncular, hem bizim, hem camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz." dedi. 


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.