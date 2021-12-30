Zeki Murat Göle: 'Fenerbahçe kalitesinde değildik'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor'u uzatmalar sonucu 2-0'la geçen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Oyunlarının Fenerbahçe kalitesinde olmadığını kaydeden Göle, "Afyonspor'u mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Çıkış yakalamışlardı, devam ettirdiler. İyi başlayamadığımız bir ilk yarı oldu. Önde planladığımız baskıyı, karşılamayı doğru şekilde yapamadık. Beraber oynamamış oyunculardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Defansif anlamda da sıkıntılı geçti. Pozisyon da verdik. Bizim de pozisyonumuz vardı, değerlendiremediğimiz. Fenerbahçe kalitesinde bir oyun olmadı. İkinci yarı değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu değişikliklerle tempoyu yukarı çektik. Üretkenlikte ve sonuçlandırmada yine sıkıntılar yaşadık. Daha fazla pozisyona girip sonuçlandıramadık. Maç uzatmaya gitti. Rakibin yorulmasıyla, birçok oyuncuya kramp girdi zaten. Üstünlüğü ele aldık ve galip geldik. Bir üst tura çıktığımız için sevinçliyiz." şeklinde konuştu.



Fenerbahçe'nin oyununu değiştirmeye çalıştıklarını söyleyen 42 yaşındaki teknik sorumlu, "Daha önceden bir geçiş oyunu oynuyorduk. Oyun tarzımızı ve felsefemizi değiştirmeye çalışıyoruz son periyotta. Kolay olmuyor. Bazı şeyler oturuyor, bazı şeyler oturmuyor. İlerleyen zamanlarda bunlar çözülecek." ifadelerini kullandı.



Camiaya birlik mesajı veren Zeki Murat Göle, "Şu an birlik olma zamanı Fenerbahçe için, hem oyuncular, hem bizim, hem camiamız için. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Hiçbir zaman bırakmayacağız. Getirisi ne olur, ilerleyen zamanlarda görürüz." dedi.



