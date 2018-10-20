Fransa Ligi'nde Dijon ile Lille karşı karşıya geldi. Bu sezonun flaş takımı Lille, deplasmanda Dijon'u 2-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 2. sıradaki yerini korudu.
Lille'e galibiyeti getiren goller 21. dakikada Pepe ve 43. dakikada Luiz Araujo'dan geldi. Dijon'un tek golünü penaltıdan 81. dakikada Abeid attı.
ZEKİ ÇELİK'TEN ASİST
Lille'de Milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Türk futbolcu, takımının attığı 2. golün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından 10. maçında 7. galibiyetini alan Lille, 22 puanla PSG'nin arkasında 2. sıradaki yerini korudu. Dijon ise 10 puanla 15. sırada kaldı.
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Lille'e galibiyeti getiren goller 21. dakikada Pepe ve 43. dakikada Luiz Araujo'dan geldi. Dijon'un tek golünü penaltıdan 81. dakikada Abeid attı.
ZEKİ ÇELİK'TEN ASİST
Lille'de Milli sağ bek Mehmet Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Türk futbolcu, takımının attığı 2. golün asistini yaptı.
Bu sonucun ardından 10. maçında 7. galibiyetini alan Lille, 22 puanla PSG'nin arkasında 2. sıradaki yerini korudu. Dijon ise 10 puanla 15. sırada kaldı.
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