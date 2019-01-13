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Zeki Çelik'in forması emekli oluyor

İstanbulspor tarihinde yurtdışına transfer olan ilk yerli futbolcu ünvanına sahip Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı forması kulüp tarafından emekli edildi.

Kaynak: AA
Zeki Çelik'in forması emekli oluyor
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13 Ocak 2019 09:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un kulüp yönetimi, geçen sezon Fransa 1. Lig takımlarından Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor'da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.

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