Zeki Çelik, UEFA'nın listesine girdi

Lille formasıyla önceki gece Celtic filelerini havalandıran Zeki Çelik, son dönemde yükselen performansıyla dikkat çekiyor. Bursaspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki sağ bek, savunmadaki rolünün yanında zaman zaman skora yaptığı katkılarla da öne çıkıyor.



Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın da top koşturduğu Lille takımı formasıyla bugüne kadar 77 maçta forma giyen Zeki, attığı 3 golün yanı sıra 9 da asist yaparak 12 gole direkt etki etti. İlk olarak Mircea Lucescu tarafından Türkiye A Milli Takımı kadrosuna davet edilen futbolcu, son iki yılda milli takımın da değişilmez isimlerinden oldu ve performansıyla beğeni topladı.



Zeki Çelik'in başarısı UEFA tarafından tutulan istatistiklere de yansıdı. Şampiyonlar Ligi'nde 2019-20 sezonunun teknik raporu geçtiğimiz günlerde yayınlanırken; Zeki Çelik, Devler Ligi'nde en çok sprint koşu yapan beşinci oyuncu olarak listenin üst sıralarında yer aldı.



