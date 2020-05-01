Zeki Çelik, Türkiye'de karantinada

Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in özel uçakla Gaziantep'e geldiği ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com
Zeki Çelik, Türkiye'de karantinada
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01 Mayıs 2020 08:17
Fransa'nın Lille takımında forma giyen Zeki Çelik'in özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç, Kana Biyik ve Souleymane Diarra'nın da içinde bulunduğu uçakla birlikte Türkiye'ye geldiği öğrenilen milli oyuncu Zeki Çelik'in 14 gün boyunca Gaziantep'teki yurtta karantina altında kalacağı bildirildi.

Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle Türkiye'ye gelmek için harekete geçen Zeki Çelik'in kendisi gibi Fransa'da bulunan Gaziantep FK'lı oyuncular Kana Biyik ve Diarra ile irtibata geçtiği ve uçağın parasını ortak bir şekilde ödeyerek Gaziantep'e gelme kararı aldığı öğrenildi. 

HABER: ALİ BUDAK

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