Futbol kariyerine Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de devam eden 25 yaşındaki sağ bek Mehmet Zeki Çelik ile ilgili çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Milli futbolcumuza İtalyan devi Roma'nın transfer teklifi yaptığı iddia edildi.



ROMA, ZEKİ ÇELİK İLE ANLAŞTI



İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Roma milli futbolcu Zeki Çelik ile 2 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaştı. Fakat; kulüpler arasındaki anlaşma henüz sağlanamadı.



LILLE İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Lille, Mehmet Zeki Çelik'in bonservisi için 9 milyon Euro talep ediyor. Roma ise 6 milyon Euro teklif etti. Di Marzio, Zeki Çelik'in Roma'ya transferinin 7-75 milyon Euro'ya sonuçlandırılabileceğini paylaştı.



FRANSA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Karacabey'den sonra İstanbulspor'a transfer olan Zeki Çelik burada parlamış ve Fransa'nın yolunu tutmuştu. 10 yıl aradan sonra mutlu sona ulaşan Lille ile şampiyonluk yaşayan Zeki Çelik, geçen sezon 40 maçta 3377 dakika süre aldı ve 3 gol 3 asistlik katkı yaptı.





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