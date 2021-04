Zeki Çelik: 'Şampiyonluk konuşmak için erken'

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, şampiyonluk üzerine konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.



Takımının Montpellier ile yarın yapacağı lig maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Zeki, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) tamamen atlattığını söyledi.



Hastalık sürecinden bahseden 24 yaşındaki milli futbolcu, "Herhangi bir şey hissetmedim. Sadece grip gibi burnum doldu biraz. Onun dışında yorgunluk ve benzeri semptomları yaşamadım. Türkiye'de 10 günü tamamlayıp test negatif çıkınca Fransa'ya geldim." dedi.



Yarın zorlu bir maça çıkacaklarını kaydeden Zeki Çelik, "Montpellier'e karşı oynamak zor. İyi kapanan bir ekip. Kapalı oynayan takımlara karşı zorlanıyoruz ama antrenmanlarda buna göre çalışmalar yaptık. Önemli bir maç bizi bekliyor. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Maçlara kazanmak ve savaşmak için çıkıyoruz. Artık rakibin önemi yok. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Bazı lig maçlarındaki performansının yetersiz olması konusunda Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier ile görüşmeler yaptığını ve bu uyarıları dikkate alarak hatalarını tekrarlamadığını vurgulayan Zeki, bu sezon şampiyonluk şanslarına ilişkin temkinli konuştu.



"4 takım da şampiyonluk için favori"



Ligde ilk 4 sırada yer alan lider Lille'in yanı sırada Paris-Saint Germain (PSG), Monaco ve Olympique Lyon'un bu sezon zirve yarışının içinde yer almasını beklediğini söyleyen Zeki Çelik, şöyle konuştu:



"Bundan sonra ligde ilk 4 takım da şampiyonluk için favori. Rakiplerin maçlarına baktım. Takım olarak da izliyoruz. Her takım için zorlu bir fikstür var. Puan olarak birbirimize çok yakınız. Şampiyonluk konuşmak için erken. Maç maç gidiyoruz. Takımdaki herkes şampiyonluk için oynuyor ama önümüzde çok zorlu 6 maç var. Şimdiden şampiyon olacağız diye kafamıza koyarsak bence hata olur. Ama hepimizin içinde şampiyon olma duygusu var."



Bu sezonki performanslarının sürpriz olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:



"Ligin başından beri hep yukarılara oynadık. Bence deplasman performansımız çok önemliydi çünkü genelde bu maçlarda galibiyet aldık. Ligin ilk devresinden sonra şampiyonluğa daha çok inandık. Buna tüm takım inandığı için şu an çok iyi durumdayız. Avrupa'dan elenmemizin ardından maç sayısının haftada bire düşmesi, bizim için ligde çok avantajlı oldu. Maçlara daha rahat hazırlanabiliyoruz ve maç sırasında fiziksel olarak da daha kuvvetli olacağız."



"PSG daha fazla yorulacak"



Ligdeki en güçlü rakiplerinden PSG'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmasını değerlendiren Çelik, "PSG'nin kazanması Paris futbolu için iyi oldu. Bizim açımızdan bakarsak, onlar 3 günde bir maç oynayacak ve fiziksel olarak daha fazla yorulacaklar. Bu da bizim için zirve yarışında avantaj olabilir." şeklinde görüş belirtti.



"Bu kadar yüksek performansla dönmesini ben de beklemiyordum"



Uzun bir sakatlık sürecini geride bırakarak sahalara gollerle dönen takım arkadaşı milli futbolcu Burak Yılmaz'ı değerlendiren Çelik, şunları söyledi:



"Burak Yılmaz Fransa'ya geldiğinde, bu kadar çok gol atacağını ve böyle performans göstereceğini zaten biliyordum. Fransa'da 3 yıldır oynuyorum ve oynanan futbol seviyesini biliyorum. Sakatlıktan döndü, gerçekten uzun bir süre oynayamadı. A Milli Takım'da 3 gol attı. Burada da gol attı. Bu kadar yüksek performansla dönmesini ben de beklemiyordum ama gerçekten ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu gösterdi."



"Maçları kazanmamızda anahtar bir rol üstlenebilir"



Son dönemde iki kez Kovid-19'a yakalanarak atlatan diğer takım arkadaşı milli futbolcu Yusuf Yazıcı'dan da övgüyle bahseden Zeki Çelik, "Yusuf'da PSG maçı öncesi Kovid-19 çıkması, onu gerçekten üzdü. Çünkü o maçta oynamayı gerçekten çok istiyordu. Kovid-19'u tamamen geçti ve antrenmanlara başladı. Bu maçta oynayıp oynamayacağını bilmiyorum ama geri döndüğü için şu an mutlu ve 6 maçta da ona çok ihtiyacımız var. Çünkü golcü bir oyun yapısı var. Maçları kazanmamızda anahtar bir rol üstlenebilir." diyerek sözlerini tamamladı.