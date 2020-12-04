Zeki Çelik: 'PSG'yi tehdit edecek tek takım biziz!'

Lille'in Türk yıldızı Zeki Çelik, Fransa'daki rakiplerine gözdağı verdi.



Türk Milli yıldız Zeki Çelik, "Lille, PSG'den sonra şampiyonluğun en büyük adayı. Onları şampiyonluk yarışında zorlayabilecek tek takım biziz." dedi.



"Bunu soyunma odasında bile konuşuyoruz." diyerek sözlerini sürdüren Zeki, "Burak Yılmaz transfer olduğunda bana, 'BU ülkede PSG'den sonra en güçlü takım hangisi?' diye sordu. Ben de bu takımın Lille olduğunu söyledim. Rennes, Marsilya ve Lyon gibi takımlar var ama biz onlardan daha iyiyiz." ifadelerini kullandı.



Lille'in bu sezon öncelikli hedefinin Şampiyonlar Ligi biletini almak olduğunu söyleyen Zeki, "Hücumda çok kaliteli oyuncularımız var. Geçen sezon yarıda kesilmemiş olsa yine ilk 4 içerisinde olacaktık. Bu sezon ise bunu başaracağımızdan eminim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Lille ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki Zeki Çelik, bu sezon kulübüyle 11 resmi maça çıktı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.





