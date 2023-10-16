Zeki Çelik: 'Montella'nın katkısı çok oldu'

Letonya'yı 4-0 yenerek EURO2024'ü garantileyen Türkiye'de Zeki Çelik maçın ardından açıklama yaptı.



Zeki Çelik yaptığı açıklamada, "İçeride eğleniyoruz. Tekrar Avrupa Şampiyonası'na gidiyoruz. Bu iki maçı kazanmak için her şeyi yaptık. Kazandık ve mutluyuz. Vincenzo Montella'nın katkısı çok oldu. Takıma enerji getirdi. Zaten kaliteli bir takımız. Sonucu da aldık" dedi.



Ayrıca, "Almanya'da halkımızın karşısında maçlara çıkacağız. Onlar güzel maçlar ve güzel sonuçlar izlettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



