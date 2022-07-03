Zeki Çelik, imza için Roma'da!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'ya olan transferini tamamlamak için İtalya'nın başkenti Roma'ya gitti.



Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Zeki, kısa süre içerisinde Roma ile resmi sözleşme imzalayacak. Daha önce İtalyan basınında çıkan haberlerde, transferin 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay ödenecek şekilde tamamlanacağı yazılmıştı.



Zeki Çelik, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ