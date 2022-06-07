Zeki Çelik için Roma ve Lille arasında pazarlıklar başladı

İtalya'da gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Roma'nın Zeki Çelik ısrarı sürüyor.



Sky Sport'un haberine göre Roma, transferi bitirmek için Lille'le görüşmelere başladı. Haberde, Lille pazarlıkları 10 milyon eurodan başlattı, Roma ise rakamı 7 - 7.5 milyon euro seviyesine çekmeye çalışıyor.



Öte yandan Milli futbolcumuza da yıllık 2 milyon euro kazanacağı bir sözleşme teklifinin de yapıldığı belirtiliyor.



2018'de İstanbulspor'dan Lille'e 2,5 milyon euroya transfer olan Zeki Çelik, bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol 3 asistlik katkı sağladı.





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