Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, haftanın 11'inde yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Zeki Çelik, Fransa'da haftanın 11'inde
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14 Mart 2022 17:46
Lille'de forma giyen milli futbolcu, Ligue 1'de haftanın en iyi 11'ine seçildi

Fransız spor gazetesi L'Equipe, Ligue 1'de 28. hafta maçları sonrası en iyi 11'e giren oyuncuları açıkladı.

Ligue 1'in 28. haftasının açılış karşılaşmasında Lille, Saint-Etienne takımını ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı.

Lille'de forma giyen milli futbolculardan Çelik, 90 dakika sahada kaldı. Maçta gösterdiği performansla ön plana çıkan Çelik, listeye adını yazdırdı.

Son şampiyon Lille 43 puanla 6. sırada bulunuyor.

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