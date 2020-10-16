Zeki Çelik: 'Burak ağabey bana hep yardım ediyor'

Lille forması giyen genç sağ bek Zeki Çelik, RC Lens'le oynanacak Nord derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.



Milli oyuncu ayrıca, bu sezondan itibaren takım arkadaşı olan Burak Yılmaz için "ağabeyim" dedi.



23 yaşındaki oyuncu açıklamasında; "Kendimi harika hissediyorum. Türkiye'yle iki maça çıktım ve geri döndüm. Bu sezon için kendimi iyi hazırladım. Fiziksel olarak harika hissediyorum." dedi.



"DERBİYİ KAZANMAK ÖNEMLİ"



RC Lens'le oynanacak maç hakkında konuşan Zeki Çelik; "Derbi maçını seyircilerimiz olmadan oynayacak olmak üzüyor. Maçı kazanmak için her şeyi yapacağız. Derbi bizim için önemli olduğu kadar taraftarlarımız için de önemli." dedi.



"17 NUMARA ONUN İÇİN ÖNEMLİYDİ"



Takım arkadaşı Burak Yılmaz hakkında konuşan sağ bek oyuncusu; "17 numaralı forma benim için Burak Yılmaz için olduğu kadar önemli değildi. O yüzden hiç düşünmeden numaramı verdim. O Türkiye'nin 4 büyük kulübünde oynamış bir isim. Benim için bir ağabey. Türkiye'de ya da burada fark etmeksizin bana yardım ediyor, yol gösteriyor." dedi.



Lille, Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında RC Lens'i 18 Ekim Pazar günü saat 22'de sahasında ağırlayacak. Fransa'da 'Nord' derbisi olarak anılan maç yerel rekabet için büyük önem taşıyor.



