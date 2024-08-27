Zeki Amdouni, Benfica ile anlaştı

Burnley forması giyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu Zeki Amdouini, takımdan ayrılıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Portekiz Ligi ekibi Benfica, Burnleyli futbolcu Zeki Amdouini ile anlaşmaya vardı.



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Portekiz ekibinin bu transferi 15 milyon euro karşılığında bitirmeye hazırlandığı ifade edildi.



Yıldız futbolcunun Çarşamba günü Lizbon'a giderek Benfica için sağlık kontrolünden geçeceği dile getirildi.



RAKAMLARI



2023 yılında Basel'den Burnley'de 18.6 milyon euro karşılığında transfer olan Amdouini, Burnley formasıyla çıktığı 39 maçta 7 gol attı ve 1 asist yaptı.





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