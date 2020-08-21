Zekeriya Alp, neden istifa etti? İşte Riva'da yaşananlar

Türkiye gazetesi köşe yazarı Ömer Faruk Ünal, bugünkü yazısının bir bölümünde Zekeriya Alp'in Merkez Hakem Kurulu başkanlığından neden istifa ettiğini anlattı. Ömer Faruk Ünal'ın yazısının tamamına Türkiye gazetesini satın alarak ya da buradan ulaşabilirsiniz.
İşte Ömer Faruk Ünal'ın iddiasına göre Zekeriya Alp'in istifa nedeni:
"MHK Başkanı Zekeriya Alp, 16 Aralık 2014'te yine çok sürpriz bir şekilde istifa etmişti. O günkü kuruldaki arkadaşları istifayı, canlı yayında öğrenmişlerdi.
Dün de bunun bir benzeri yaşandı!
Saat 13.12'de MHK'dan çok etkili bir isimle telefonlaştım. Klasmanların ne zaman açıklanacağını sordum, "akşam-sabah" dedi ve telefonu kapattık.
45 dakika geçti geçmedi, TFF sitesinden MHK'nın istifası duyuruldu.
Yani o anda istifa söz konusu değildi.
Yine önceki gün Riva'da MHK Başkanı ve kurul üyeleri Süper Lig'e terfi edecek 8 hakemi tek tek mülakata aldı. Hakemlere sorulan sorularda, Zekeriya Alp'in konuşmalarında en ufak bırakacağına dair bir işaret yoktu.
Peki ne oldu?
Zekeriya Alp'in, Başkan Nihat Özdemir ile randevusu dün saat 10.00'da idi. Sponsorluk anlaşması sebebiyle randevu öğle saatlerine kaydırıldı.
Saat 13.00'te Zekeriya Alp, başkanlık katına çıktı. Kurulundan ve hakemler arasından 'kelle', birkaç hakemin de terfi etmesi istendi.
Anlaşılan o ki; Federasyon, Zekeriya Alp'i tam tanımamış.
Ve Alp Başkan noktayı koydu. Kuruldakiler de aynı dakikalar içinde Riva'dan ayrıldı."
İşte Ömer Faruk Ünal'ın iddiasına göre Zekeriya Alp'in istifa nedeni:
"MHK Başkanı Zekeriya Alp, 16 Aralık 2014'te yine çok sürpriz bir şekilde istifa etmişti. O günkü kuruldaki arkadaşları istifayı, canlı yayında öğrenmişlerdi.
Dün de bunun bir benzeri yaşandı!
Saat 13.12'de MHK'dan çok etkili bir isimle telefonlaştım. Klasmanların ne zaman açıklanacağını sordum, "akşam-sabah" dedi ve telefonu kapattık.
45 dakika geçti geçmedi, TFF sitesinden MHK'nın istifası duyuruldu.
Yani o anda istifa söz konusu değildi.
Yine önceki gün Riva'da MHK Başkanı ve kurul üyeleri Süper Lig'e terfi edecek 8 hakemi tek tek mülakata aldı. Hakemlere sorulan sorularda, Zekeriya Alp'in konuşmalarında en ufak bırakacağına dair bir işaret yoktu.
Peki ne oldu?
Zekeriya Alp'in, Başkan Nihat Özdemir ile randevusu dün saat 10.00'da idi. Sponsorluk anlaşması sebebiyle randevu öğle saatlerine kaydırıldı.
Saat 13.00'te Zekeriya Alp, başkanlık katına çıktı. Kurulundan ve hakemler arasından 'kelle', birkaç hakemin de terfi etmesi istendi.
Anlaşılan o ki; Federasyon, Zekeriya Alp'i tam tanımamış.
Ve Alp Başkan noktayı koydu. Kuruldakiler de aynı dakikalar içinde Riva'dan ayrıldı."