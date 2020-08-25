Zekeriya Alp: "Burada kim olursa eleştirilir"

Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) istifa eden Zekeriya Alp, Akşam gazetesine konuştu: "Ben daha önce istifa ettiğimde de ayrılık nedenlerim hakkında açıklama yapmadım. Yine konuşmayacağım. Birçok şey yazıldı, çizildi. Burada kim olursa olsun eleştiri alır."

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Zekeriya Alp: 'Burada kim olursa eleştirilir'
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25 Ağustos 2020 09:25
MHK başkanlığından istifa eden Zekeriya Alp, uzun süredir telefonunu kapatmış ve bu konuda bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.

Ancak Alp, bu konuda tek bir kelime bile konuşmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte ayrıldığımda da benzer şekilde hiçbir açıklama yapmamıştım. Ben bıraktım, bitti gitti. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım" dedi.

Basında birçok şey yazılıp çizildiğini belirten Alp, Türk hakemliğinin sorunları hakkında da "O kadar çok şey var ki, burada anlatmam doğru olmaz" yorumunu yaptı.

"DOĞRUDUR, ÇOK ELEŞTİRİLDİM"

Alp, kendisine yönelik geçen sezon yapılan eleştiriler hakkında ise, "Doğrudur, çok eleştirildim. Ancak burada kim olursa olsun eleştirilir. Söyleyeceğim bu" ifadesini kullandı.

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