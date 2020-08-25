Zekeriya Alp: 'Burada kim olursa eleştirilir'

MHK başkanlığından istifa eden Zekeriya Alp, uzun süredir telefonunu kapatmış ve bu konuda bir açıklama yapmamayı tercih etmişti.



Ancak Alp, bu konuda tek bir kelime bile konuşmayacağını vurgulayarak, "Geçmişte ayrıldığımda da benzer şekilde hiçbir açıklama yapmamıştım. Ben bıraktım, bitti gitti. Bu konuda bir açıklama yapmayacağım" dedi.



Basında birçok şey yazılıp çizildiğini belirten Alp, Türk hakemliğinin sorunları hakkında da "O kadar çok şey var ki, burada anlatmam doğru olmaz" yorumunu yaptı.



"DOĞRUDUR, ÇOK ELEŞTİRİLDİM"



Alp, kendisine yönelik geçen sezon yapılan eleştiriler hakkında ise, "Doğrudur, çok eleştirildim. Ancak burada kim olursa olsun eleştirilir. Söyleyeceğim bu" ifadesini kullandı.



