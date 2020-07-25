Zekeriya Alp: '3-4 gün içinde her şeyi açıklayacağız'

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sezonda 43 olan üst klasman hakem sayısını düşüreceği ve yakın zamanda hakemlikten ayrılan isimlerin de VAR koltuğuna oturacağı kulislerde yüksek sesle konuşulmaya başlandı.



Bu iddialar Akşam gazetesi tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp'e soruldu.



"YENİ TALİMATIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR



MHK Başkanı Alp, "43 tane üst klasman hakemimiz var. Bu hakemler Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarını yönetiyorlar. VAR'ın başına eski hakemleri geçirelim diye bir düşüncemiz yok. 3-4 gün içinde yeni sezonda yapılması planlanan her şeyi açıklayacağız. Bu açıklamada her şey net olarak açıklanacak. Tüm konularda bilgi sahibi olacaksınız. MHK yönetim kurulu yeni sezon için hazırladıkları talimatı Türkiye Futbol Federasyon'u yönetime iletti. MHK, Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin talimata onay vermesini bekliyor. Federasyonun onay vermesiyle birlikte yeni talimatın açıklanması bekleniyor" diye konuştu.



