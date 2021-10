Zehra Güneş: 'Kendimi Vakıfbank dışında düşünemiyorum!'

"VAKIFBANK, MANEVİ OLARAK FARKLI NOKTADA"

"UMARIM GÖZDE ABLA GİBİ FORMAMI ASTIRIRIM"

"KIZ KARDEŞLERİMLE AYNI TAKIMDA OYNMAYI ÇOK İSTERİM"

"DURMAKSIZIN DEVAM EDİYORUZ"

"EN SEVDİĞİM YER MILANO!"

"MAJA POLJAK"

"CRISTIANO RONALDO ÖRNEK BİR PROFESYONEL"

"A STAR IS BORN! 85. KEZ"

Vakıfbank'ın başarılı milli oyuncusu Zehra Güneş, yeni sezon öncesi Sporx.com Hakan Celep'e konuştu. Milli yldız, hem saha dışıyla hem de saha içiyle ilgili oldukça içten yanıtlar verdi.Vakıfbank çatısı altında bulunmak, altyapısından yetişip oynamak beni ayrıcalıklı ve gururlu hissettiriyor. Böyle sürekli Vakıfbank'ı övüyormuşuz gibi oluyor ama kulüp gerçekten çok özel, çok farklı, çok aile gibi. Çok mutluyum, çok gururluyum burada olduğum için. Kulüpte beşinci sezonumu geçireceğim. Umarım çok büyük başarılara tekrar imza atabiliriz.Vakıfbank, benim için maneviyat olarak çok farklı bir noktada. Antrenörümüz Giovanni Guidetti olsun, takım arkadaşlarım olsun, yönetim olsun herkes... Bu maneviyat bazen çok farklı şeylerin önüne geçebiliyor. Haberleri ben de görüyorum ama şu an Vakıfbank'tan ayrılma gibi bir düşüncem yok. Türkiye'de Vakıfbank dışında bir kulüpte nasıl yapabilirim bilmiyorum. Vakıfbank'a karşı oynamak nasıl bir şey hiç bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum.Bunu kim istemez ki! Gözde Abla gibi efsanevi bir ismin yanına formasını astırmayı herkes ister. Umarım ben de böyle bir şeyi başarabilirim.Aslında onlarla aynı takımda oynamayı çok isterim. Aynı takımda oynamak nasıl bir his, tahmin bile edemiyorum. Takım arkadaşlarım da benim kardeşim tabii ki. Ancak aynı kandan olmak ve aynı şey için mücadele ediyor olmak çok farklı bir şey olsa gerek. Umarım çok yakın zamanda onlarla aynı takımda oynar ve aynı zafer hedeflerine koşabiliriz. Çok isterim.Ne kadar profesyonel olsak da hepimizin böyle dönemleri oldu. Gerçekten o nokta geliyor, artık dayanamayacağını ve bundan daha ileri gidemeyeceğini hissettiğin zamanlar oluyor. İşte o zaman tekrar ayağa kalkıp devam edecek gücü kendinde bulduğunda, bunu sana kimse veremiyor. Sadece kendinde bulman gerekiyor. Çünkü fedakarlık yapman gerekiyor. Bunu kendinde bulduğunda her şey tekrar başlıyor ve daha güçlü biri olarak yoluna devam edebiliyorsun. Şundan emin olsunlar; bu iş için yeteri kadar fedakarlık yapabilir miyim ve bunu da farkında olmadan yapabilir miyim? Çünkü, bazen bir şeyi o kadar çok istersin ki yaptığın fedakarlıkların farkında olmazsın. İşte tam bu nokta. O kadar çok fedakarlık yapıyorsun ki başarı elde edemezsen, ben bu kadar fedakarlık yaptım, yeter artık deyip bırakabiliyorsun. Bu fedakarlıkların farkında olmadığında durmaksızın yola devam edebilirsin. Bence bu mantaliteye geldiklerinde bırakma noktasını geçiyorlar.Milli takım ve Vakıfbank, çok farklı heyecanlar. Birisinde Türk bayrağı için savaşıyoruz. Ötekisi Vakıfbank ailesi için çok farklı yerlere adımızı yazdırmak için savaşıyoruz. Durmaksızın sezona devam ediyoruz. Çok farklı yerlerde, çok farklı takım arkadaşlarıyla mücadele ettiğimiz için aslında bize ara vermiş gibi oluyor. Milli takımdan dönerken 10 gün bir ara verdik. Bu ara sonrası yeni hedeflere odaklanmaya başladık. Ortam değişikliği bizim motivasyonumuzu değiştiriyor. Zorlandığımız zamanlar oluyor ama bunun üstesinden geliyoruz.Bütün yaz boyunca Vakıfbanklılar, Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar olsun milli takım için hepsinin çok fazla desteğini hissettik Türk milleti olarak. Ben eminim bu desteğin lig başladıktan sonra da dur durak vermeden devam edeceğine... Desteklerinizi tekrar bizim için bekliyoruz. Yanımızda olacaklarını biliyorum.İtalya, Milano!Makarna.San Sebastian.Maja Poljak'tı. Çünkü, onun videolarını izlerim hep. Herhalde o işi bildiğim, orta oyuncu olduğum için oyuna nasıl hakim olduğunu, işi nasıl yaptığını izlemek hoşuma gidiyordu.Tenis ve yüzme.Voleybola başlamadan önce sporla hiç alakam yoktu. Akademik başarıma çok odaklı bir insandım. Cristiano Ronaldo'ya ayrı bir hayranlığım var. Gerçekten yaptığı işin bu kadar bilincinde olan, bu kadar profesyonel yaşayan başka bir sporcu görmedim. Bu alanda örnek bir sporcu.Serkan Karaismailoğlu'ndan Pia Mater.Khalid'den This Way.Khalid galiba.Madrigal.A Star is Born. 85. kez izledim herhalde. En sevdiğim film.Böyle çok popüler kültür olan dizileri, filmleri izlemeyi sevmiyorum. Sadece efsane kadroları olan kült filmleri izlemeyi seviyorum. Bir tek Naim Süleymanoğlu'nun filmini mutlaka izlemem lazım demiştim.