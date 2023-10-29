Zehra Güneş'in jokeri Volkan Demirel

Milli voleybolcu Zehra Güneş katıldığı bilgi yarışı programında Fenerbahçe'yle ilgili gelen bir soruya telefon joker hakkı kullanarak Volkan Demirel'i aradı.
GELİRİ HATAYLI VOLEYBOLCULARA GİDECEK
Zehra Güneş katıldığı bilgi yarışması programında kendisine gelen, "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu için o dönemde Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'i telefon joker hakkı olarak aradı.
Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır." şıkkını söyleyerek Milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.
Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.
GELİRİ HATAYLI VOLEYBOLCULARA GİDECEK
Zehra Güneş katıldığı bilgi yarışması programında kendisine gelen, "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu için o dönemde Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'i telefon joker hakkı olarak aradı.
Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır." şıkkını söyleyerek Milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.
Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.
Milli voleybolcu Zehra Güneş, telefonla joker hakkında Volkan Demirel'i aradı. [📹@atvcomtr]pic.twitter.com/j4fJKJe9ZT
— Sporxtv (@sporxtv) October 29, 2023