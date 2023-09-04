Zehra Güneş: "Hak ettiğimiz kupa geldi"

Filenin Sultanlarından Zehra Güneş, Avrupa Şampiyonluğu sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Zehra Güneş: 'Hak ettiğimiz kupa geldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 00:38
Filenin Sultanlarının, Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından Zehra Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Zehra Güneş'in açıklamaları:

"Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her zerremize kadar hissettik bu maçı. Bu maçı 14-15 kişi oynamadık, 85 milyon oynadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupa armağan olsun. Hak etmiştik, sonunda bu kupa geldi. En iyi yapmaya çalıştığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Onlar ekran başında ne kadar istiyorsa, biz burada daha çok istiyoruz. Kupayla ülkemize döneceğimiz için çok mutluyuz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery