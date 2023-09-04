Zehra Güneş: 'Hak ettiğimiz kupa geldi'

Filenin Sultanlarının, Sırbistan'ı 3-2 yenerek şampiyon olduğu karşılaşmanın ardından Zehra Güneş açıklamalarda bulundu. İşte Zehra Güneş'in açıklamaları:



"Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her zerremize kadar hissettik bu maçı. Bu maçı 14-15 kişi oynamadık, 85 milyon oynadık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu kupa armağan olsun. Hak etmiştik, sonunda bu kupa geldi. En iyi yapmaya çalıştığım şeyi yapmaya çalışıyorum. Onlar ekran başında ne kadar istiyorsa, biz burada daha çok istiyoruz. Kupayla ülkemize döneceğimiz için çok mutluyuz."



