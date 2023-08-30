Zehra Güneş: ''Gelecek nesile rol model olmaya çalışıyoruz''

A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Zehra Güneş, Polonya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Gelecek nesillere rol model olmak istediklerini vurgulayan Zehra Güneş, "Arkadaşlarım maç hakkında söylenmesi gereken her şeyi söylemiştir diye düşünüyorum. Normalde böyle anlardan sonra röportaj vermeyi pek sevmiyorum ama 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak ve Cumhuriyet'in 100. yılında Türk kadının Avrupa'da ilk 4'te olup bu zaferi tekrar yaşatmasının gururunu yaşıyoruz. Türk kadın olarak, Atatürk'ün gösterdiği yolda ışık tutarak gelecek nesillere rol model olmaya çalışıyoruz. Umarım bu turnuvayı altın madalyayla bitirip, tekrardan bu ışığı devam ettirecek nesillere örnek oluruz" değerlendirmesini yaptı.



