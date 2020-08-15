Ze Luis'in menajeri: 'Beşiktaş ile görüşmedim'

Forvet transferi için temaslarını sürdüren Beşiktaş'ın 1 numaralı hedefi olaran gösterilen Ze Luis'in menajeri Jose Fouto, iddiaların doğru olmadığını söyledi.



Beşiktaş ile aralarında bir görüşme olmadığını belirten menajer, "Şu anda Ze Luis ile ilgili herhangi bir görüşmem yok, bu yüzden Beşiktaş ile de bir pazarlığım yok. Porto'dan da Ze Luis'in transfer olabileceğine dair bana herhangi bir işaret gelmedi. Bugün itibariyle, Ze Luis Porto'nun oyuncusu." dedi.



"ZE LUIS'İ 30 KULÜP BİRDEN İSTER"



Ze Luis'i birçok kulübün isteyeceğini söyleyen Fouto, "Beşiktaş isteyebilir, normal. Avrupa'da, Porto gibi büyük bir takımda 31 maça çıkan ve 10 gol atan Ze Luis gibi bir oyuncuyu 30 kulübün birden istemesi normal. Ancak şu anda ne temas var, ne de pazarlık. Ze Luis, Porto'da kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.



Porto ile 31 maça çıkan ve 10 gol atıp, 2 asist yapan Ze Luis, Temmuz 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer oldu.



