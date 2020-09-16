Ze Luis transferinde Celta Vigo inadı

Porto'nun elden çıkarmak istediği Ze Luis için Celta Vigo'nun Porto şehrine 2 doktor göndererek oyuncunun sakatlığı konusunda araştırma yapmasını istediği ortaya çıktı.

Ze Luis transferinde Celta Vigo inadı
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16 Eylül 2020 03:50
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Portolu Ze Luis'in transferi konusunda Celta Vigo'nun bir adım öne geçtiği belirtildi.

İspanyol kaynakları, Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan forvet için Celta Vigo'nun Porto şehrine 2 doktor göndererek oyuncuyla ilgili bilgi toplaması için görevlendirdiğini ortaya çıkardı. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle toplam 11 maç kaçıran oyuncunun durumuyla ilgili sakatlık şüphesi olduğu bir süredir konuşuluyordu.

Portekiz şampiyonu Porto'nun oyuncuyu elinden çıkarmak için bir çok kulüple görüşmeler yaptığı bilinirken 8 milyon euro bonservis bedelini henüz ödemeye cesaret edebilen kulübün çıkmadığı da gelen haberler arasında

Ze Luis geçen sezon başında Spartak Moskova'dan 10 milyon euro bonservis bedeline transfer edilmiş ve oyuncu 19 Lig, 6 Avrupa Ligi maçında yer almıştı. Tüm kulvarlarda toplam 31 maça çıkan 29 yaşındaki forvet, toplamda 10 gol 2 asistlik performans sergilemişti.



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