Ze Luis transferinde Beşiktaş'a rakip çıktı

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Portolu Ze Luis için Celta Vigo'nun devreye girdiği ortaya çıktı.



Radio Galega'nın iddiasına göre forvet arayışında olan Celta Vigo'nun Portolu Ze Luis konusunda ciddi olduğu belirtildi. Celta Vigo teknik direktörü Oscar Garcia'nın bu transferden memnun olacağı belirtilen haberde oyuncuya Beşiktaş'ın da ilgisi olduğundan bahsedildi.



Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve tam adı Jose Luis Mendes Andrade olan "Ze Luis" 29 yaşında, solak, 1.88 boyunda ve geçen sezon 31 maçta 11 gol kaydederek takımına katkı sağladı.



