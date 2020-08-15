Ze Luis için Beşiktaş'a şartlı onay geldi

Portekiz devi Porto'nun Yeşil Burun Adalarılı golcüsü Ze Luis, hafta başında Kara Kartal'ın radarına girmişti. Kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1,84'lük futbolcu için Mavi-Beyazlılar'la görüşmelere başlayan yönetim, tecrübeli ismi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlama önerisi sundu.



Porto'nun ise Beşiktaş'ın bu talebine olumsuz yanıt verdiği ve satın alma formülüyle bu transfere olumlu yanıt verebileceklerini ilettiği kaydedildi. Başarılı futbolcu için Portekiz temsilcisinin 7 milyon Euro'luk bir talebinin olduğu belirtildi.



ZE LUİS KİMDİR?



Porto ile 31 maça çıkan ve 10 gol atıp, 2 asist yapan Ze Luis, Temmuz 2019'da Spartak Moskova'dan Porto'ya 10.75 milyon Euro'ya transfer oldu.



