Zaynutdinov: 'Türkiye, futbol için yaşayan bir ülke'

Geçen sezon başında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro bedelle Beşiktaş'a gelen Bakhtiyor Zaynutdinov, mücadeleci oyunuyla futbolseverlerin beğenisini topladı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Takımın ihtiyacına göre sol bek, stoper ve orta sahada oynayan Kazak yıldız, ülkesinin basınına 1 buçuk yıldır gözlemleme şansı bulduğu Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi anlattı.
Zaynutdinov'un ifadeleri şöyle: "Beşiktaş'ta oyunculara konut kiralamadan evrak tamamlamaya kadar her konuda yardıma olan üç kişi var. Türkiye futbol için yaşıyor, burada herkes maçlardan bahsediyor. Özellikle milli takımda forma giyen oyunculara süperstar deniyor.
Taraftarlarn buradaki ilgisi o kadar büyük ki futbolcular neredeyse her yerde onlann desteğiyle karşılaşıyorlar. Stadyumda halka açık alanlarda ve hatta antrenman sonrasında taraftarlann futbolculardan imza almak veya fotoğraf çektirmek için bekledikleri yerler var."
Zaynutdinov, İstanbul yaşantısında tek sorunun trafik olduğunu söyledi. Kazak futbolcu, bu sayede gününü daha iyi planlamayı öğrendiğini ve İstanbul'un onu geliştirdiğini belirtti.
Takımın ihtiyacına göre sol bek, stoper ve orta sahada oynayan Kazak yıldız, ülkesinin basınına 1 buçuk yıldır gözlemleme şansı bulduğu Beşiktaş'ı ve Türkiye'yi anlattı.
Zaynutdinov'un ifadeleri şöyle: "Beşiktaş'ta oyunculara konut kiralamadan evrak tamamlamaya kadar her konuda yardıma olan üç kişi var. Türkiye futbol için yaşıyor, burada herkes maçlardan bahsediyor. Özellikle milli takımda forma giyen oyunculara süperstar deniyor.
Taraftarlarn buradaki ilgisi o kadar büyük ki futbolcular neredeyse her yerde onlann desteğiyle karşılaşıyorlar. Stadyumda halka açık alanlarda ve hatta antrenman sonrasında taraftarlann futbolculardan imza almak veya fotoğraf çektirmek için bekledikleri yerler var."
Zaynutdinov, İstanbul yaşantısında tek sorunun trafik olduğunu söyledi. Kazak futbolcu, bu sayede gününü daha iyi planlamayı öğrendiğini ve İstanbul'un onu geliştirdiğini belirtti.