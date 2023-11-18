Zaynutdinov özel maskeyle geri dönüyor

Beşiktaş'ta Başakşehir maçında sakatlanan Zaynutdinov'a özel bir maske hazırlandığı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Zaynutdinov özel maskeyle geri dönüyor
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18 Kasım 2023 10:42
Son güncelleme 18 Kasım 2023 10:45
Beşiktaş'ta RAMS Başakşehir karşılaşmasında girdiği mücadele sonucu burun kemiği ve göz çukurunda kırık tespit edilen Bakhtiyor Zaynutdinov'un oynayabilmesi için çalışmalar başladı. 

Kazak futbolcu, doktor tavsiyesi ile özel bir maske takarak sahalara geri dönebilecek. 

Konuyla alakalı konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Doktorumuz maskeyle oynayabilir dedi. İnşallah bir an önce dönecek" ifadelerini kullandı. 

SEZON PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta bu sezon 20 karşılaşmaya çıkan Zaynutdinov, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. 



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