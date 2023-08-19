Zaynutdinov: 'Kariyerimi bitirmeyi düşündüm'

Siyah-Beyazlılar'ın yeni transferi Kazakistanlı orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov, hayat hikayesiyle de dikkat çekti.
"KARİYERİMİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Rus basınına 17 yaşında kariyerinin bitme noktasına geldiğini anlatan Zaynutdinov, şu ifadeleri kullandı: "17 yaşında dizimdeki çapraz bağlarımı kopardım. Operasyon çok pahalı olduğu için Almanya veya Rusya'ya bir yere uçma imkanım yoktu. Yaklaşık bir ay oturdum ve ne yapacağımı bilemedim. Taraz ekibinden ellerinden geldiğince yardım edenler oldu. Bin ruble, iki, üç bin, böylelikle 70-80 bin ruble toplandı. Risk aldık ve ameliyatı Kazakistan'da basit bir hastanede gerçekleştirdik. Babam bunun zor bir süreç olduğunu söyledi. 17 yaşımdaydım. Kariyerimi bitirmeyi düşündüm."
27 MAÇA ÇIKTI
Bakhtiyor Zaynutdinov, geçtiğimiz sezon ise 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov, sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.
"KARİYERİMİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNDÜM"
Rus basınına 17 yaşında kariyerinin bitme noktasına geldiğini anlatan Zaynutdinov, şu ifadeleri kullandı: "17 yaşında dizimdeki çapraz bağlarımı kopardım. Operasyon çok pahalı olduğu için Almanya veya Rusya'ya bir yere uçma imkanım yoktu. Yaklaşık bir ay oturdum ve ne yapacağımı bilemedim. Taraz ekibinden ellerinden geldiğince yardım edenler oldu. Bin ruble, iki, üç bin, böylelikle 70-80 bin ruble toplandı. Risk aldık ve ameliyatı Kazakistan'da basit bir hastanede gerçekleştirdik. Babam bunun zor bir süreç olduğunu söyledi. 17 yaşımdaydım. Kariyerimi bitirmeyi düşündüm."
27 MAÇA ÇIKTI
Bakhtiyor Zaynutdinov, geçtiğimiz sezon ise 27 maçta 1 gol, 3 asistlik katkı sağladı.
ZAYNUTDINOV KİMDİR?
Kazak ekiplerinden Taraz'da futbola başlayan Zaynutdinov, sırasıyla Astana, Rostov ve CSKA Moskova formalarını terletti. 25 yaşındaki orta saha, kariyerinde toplamda 181 maça çıktı. 24 gol, 16 asistle oynadı.