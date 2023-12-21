Zaynutdinov'dan onkoloji hastası çocuklara moral ziyareti

Beşiktaş'ın Kazak oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov, onkoloji hastası çocuklara moral ziyaretinde bulunup onlara hediye verdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Zaynutdinov'dan onkoloji hastası çocuklara moral ziyareti
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21 Aralık 2023 10:13
Beşiktaşlı Bakhtiyor Zaynutdinov'dan alkışlanacak bir hareket meydana geldi.

Zaynutdinov, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde düzenlenen yılbaşı partisinde onkoloji hastası çocuklara moral verdi.

Çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda doyasıyla eğlenirken, Zaynutdinov da çocuklara imzalı forma hediye etti.



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