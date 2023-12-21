Zaynutdinov'dan onkoloji hastası çocuklara moral ziyareti

Beşiktaşlı Bakhtiyor Zaynutdinov'dan alkışlanacak bir hareket meydana geldi.
Zaynutdinov, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde düzenlenen yılbaşı partisinde onkoloji hastası çocuklara moral verdi.
Çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda doyasıyla eğlenirken, Zaynutdinov da çocuklara imzalı forma hediye etti.
Zaynutdinov, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde düzenlenen yılbaşı partisinde onkoloji hastası çocuklara moral verdi.
Çocukluk çağı kanserleriyle mücadele eden minik kahramanlar masal dünyasını andıran bir ortamda doyasıyla eğlenirken, Zaynutdinov da çocuklara imzalı forma hediye etti.
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