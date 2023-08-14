Zaynutdinov'a 1 günlük veda izni!

Bu arada Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Bahktiyar Zaynutdinov'un İstanbul'a gelişi bir gün ertelendi.
25 yaşındaki Kazak futbolcu, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçta son kez taraftarların karşısına çıkıp veda etmek için bir gün daha müsaade istedi.
Beşiktaş da oyuncunun bu talebini olumlu karşıladı.
25 yaşındaki Kazak futbolcu, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçta son kez taraftarların karşısına çıkıp veda etmek için bir gün daha müsaade istedi.
Beşiktaş da oyuncunun bu talebini olumlu karşıladı.