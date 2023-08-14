Zaynutdinov'a 1 günlük veda izni!

Beşiktaş'ın transferini tamamlamak için İstanbul'a davet ettiği Bahktiyar Zaynutdinov'a takımla vedalaşması için ekstra 1 gün izin verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Zaynutdinov'a 1 günlük veda izni!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 12:12
Bu arada Beşiktaş'ın CSKA Moskova'dan kadrosuna katmak için anlaşma sağladığı Bahktiyar Zaynutdinov'un İstanbul'a gelişi bir gün ertelendi.

25 yaşındaki Kazak futbolcu, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçta son kez taraftarların karşısına çıkıp veda etmek için bir gün daha müsaade istedi.

Beşiktaş da oyuncunun bu talebini olumlu karşıladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery